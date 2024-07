Sportieve afsluiting seizoen Sportclub Doesburg

DOESBURG – De mini’s tot en met de spelers van JO12 van Sportclub Doesburg hebben op zondag 23 juni een sportieve seizoensafsluiting gehad. De spelers werden verdeeld in zes teams en mochten onder leiding van trainers en leiders een parcours afleggen. Hoofdsponsor Ubbink stelde leuke toestellen ter beschikking, zoals een stormbaan van 22 meter en loopski’s. Ruim zestig kinderen genoten van alle activiteiten. Tussendoor was er tijd voor een drankje. De dag werd afgesloten met een echt sportmaaltijd: friet met een lekkere snack, frisdrank en een ijsje. Nadat er gezamenlijk was opgeruimd, was het seizoen echt ten einde. De spelers kunnen nu genieten van de zomer. Eind augustus gaan de trainingen weer van start.