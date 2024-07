Sporten ontdekken bij Gelderse Zeskamp

VELP – In deze sportzomer wordt niet alleen in Parijs gestreden om de medailles. In Velp gaan sportievelingen op maandag 15 juli de strijd aan in de Gelderse Zeskamp. Hierbij zijn alle onderdelen gebaseerd op Olympische sporten, zoals triatlon, balsporten, atletiek en vechtsporten. Ook is er een onderdeel gevuld met nieuwe sporten. Er wordt gestreden van 13.00 tot 16.30 uur bij Buurthuis de Poort in Velp.

Op 10 augustus is de grote finale. Hierin strijden de finalisten op de stormbaan. Inschrijven voor de zeskamp kan via rhedenontdekt.nl onder het kopje vakantieactiviteiten.