Sportclub Brummen presenteert staf selectieteams

BRUMMEN – Sportclub Brummen presenteerde onlangs de trainersstaf voor het nieuwe seizoen 2024-2025. Jeroen van der Tol is vanaf het nieuwe seizoen hoofdtrainer van het eerste elftal, dat volgend seizoen uitkomt in de 4e klasse.

Jeroen is een oude bekende van Sportclub Brummen. Hij is van 2014 tot en met 2017 trainer geweest van de hoofdmacht van de club. Daarmee keert hij na 7 jaar terug op het oude nest. Tycho Beker en Youri Barink zullen komend seizoen samen de taken van de teammanager op zich nemen. Axel Borkent is met ingang van komend seizoen de nieuwe assistent-scheidsrechter van het eerste elftal. De technische commissie is nog wel op zoek naar een assistent-trainer voor het eerste elftal.

Jeroen Jonkman wordt met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe trainer van Sportclub Brummen 2. Jeroen was zelf tot afgelopen seizoen nog speler van het 2e elftal en maakte jaren deel uit van de selectie. Rene Vunderink zal met ingang van komend seizoen voor het 2e elftal de taken van teammanager op zich nemen.

De keepers worden komend seizoen getraind door oud eerste keeper Paul van Es. De verzorgende staf bestaat ook komend seizoen weer uit Femke Grolman-Van Haeften en Arno Wichelo