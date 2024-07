Spetterende circusshow in openluchttheater

ROZENDAAL – Op woensdag 17 juli spelen de Circusbroers om 14.00 uur hun familievoorstelling in openluchttheater De Pinkenberg in Rozendaal. Zij brengen een opeenvolging van spetterende circusacts, die in rap tempo worden uitgevoerd. Deze knotsgekke circusshow laat het publiek genieten, zich verbazen en op het puntje van de stoel zitten, maar boven alles dubbel liggen van het lachen.

De Circusbroers hebben het weer voor elkaar: de masten staan waterpas, de tent staat gespannen en de vlag wappert in de wind. De één veegt nog even de piste en de ander zorgt ervoor dat alle artiesten op tijd aanwezig zijn. De show kan beginnen! Tenminste dat was de bedoeling, maar één van de broers is iets vergeten…worden deze knechten van de piste zelf artiesten? Naast de Circusbroers, zijn er nog vier woensdagen met familievoorstellingen.

Foto: Henry Faber

