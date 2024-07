Speelse Zomeravonden om veertig jaar spelen te vieren

DIEREN – Op 4 april 1984 opende De Spelerij in Dieren voor het eerst haar poorten. Dit bijzondere jubileum wordt gevierd met twee gratis Speelse Zomeravonden, op donderdagen 25 juli en 15 augustus.

De opening van De Spelerij was een bijzondere dag voor iedereen die van spelen houdt. Maar dan ook echt iedereen, van alle leeftijden. Vanaf het eerste moment keken bezoekers aan De Spelerij hun ogen uit. Kinderen en ouders wisten niet wat ze zagen. Wat een (te) gekke toestellen had kunstenaar Jos Spanbroek hier in het bos neergezet.

In al die tijd is er eigenlijk weinig veranderd. In de wereld misschien wel, maar in De Spelerij niet zo. Nog steeds roepen de vreemde toestellen verwondering op, bij jong en ‘iets minder jong’. Nog steeds duurt een dag op De Spelerij veel te kort. Nog steeds is samen spelen het allerleukste dat er is.

De medewerkers van De Spelerij viert dan ook heel graag dat hier al veertig jaar naar hartenlust wordt gespeeld, geknutseld en gelachen. Dit gebeurt tijdens De Speelse Zomeravonden. Op die avonden biedt de Spelerij een speciaal programma aan, met activiteiten die we eerder organiseerden, zoals bijvoorbeeld zandkastelen bouwen, en met activiteiten die zo populair zijn dat ze gewoon niet mogen ontbreken, denk aan het broodjes bakken.

“We nodigen iedereen uit om langs te komen. Ben jij veertig jaar geleden voor het laatst bij De Spelerij geweest? Kom langs, we zien je graag weer terug! Ken je De Spelerij nog helemaal niet, maar ben je wel nieuwsgierig? Kom langs en laat je verrassen!”

De Speelse Zomeravonden zijn op donderdag 25 juli en op donderdag 15 augustus van 18.30 tot 20.30 uur. Wie jarig is, trakteert en daarom is de entree deze avond gratis.

Jos en Riet Spanbroek, oprichters van De Spelerij