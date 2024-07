Sios ’61 E1 kampioen

VELP – Korfbalvereniging Sios ’61 uit Velp had weer een feestje te vieren. Nadat het E1-team in de zaalcompetitie al ongeslagen kampioen werd, is nu ook op het veld het kampioenschap behaald. De spelers verloren dit seizoen geen enkele wedstrijd. Samen met Devinco D2 streden ze om de titel. In twee onderlinge duels was Sios ’61 de betere, maar het was wel spannend. Na afloop werden de spelers in het zonnetje gezet met cake, limonade en een mooie bos bloemen. Coach Dinant was maar wat trots, dat is op de foto wel te zien.

Na de wedstrijden was er voor de jeugd traditioneel een schotcompetitie. In koppels probeerden ze zoveel mogelijk te scoren. Voor de winnaars waren er mooie prijzen. Aansluitend konden de spelers en vrijwilligers genieten van lekkere broodjes hamburger.

Kinderen die na de zomervakantie een keer willen meetrainen, kunnen op dinsdag en vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur komen kijken.

Dinant, 06-15947139