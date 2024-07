Schoolkinderen op avontuur op de Veluwezoom

RHEDEN – Wolvendrollen ruiken, zoeken naar sporen en regenwormen voelen. 133 leerlingen van een basisschool uit Dieren gingen op woensdag 19 juni op avontuur in Nationaal Park Veluwezoom in Rheden.

Voor sommige kinderen was dit initiatief van Oerrr en het Jeugdeducatiefonds een eerste kennismaking met de natuur. “Die eerste natuurindrukken zijn onvergetelijk”, aldus boswachter Tonnis Boersma. “Als kinderen op jonge leeftijd zien hoe de natuur kan verwonderen, gaan ze er later beter voor zorgen en zijn ze er vaker te vinden. En dat heeft weer positieve effecten op hun fysieke en mentale gezondheid.”

Spelen in de natuur geeft niet alleen zuurstof, het helpt kinderen ook de verbinding met hun omgeving te maken, stimuleert hun creativiteit en helpt mentale barrières en angsten te overwinnen. Kinderen worden, net als volwassenen, kalm van natuur. En het prikkelt de nieuwsgierigheid.

Tijdens hun uitje in de natuur gingen de kinderen op natuurbelevingstocht, zochten ze waterdiertjes en dierensporen en traden ze in de voetsporen van de wolf. “Wolven zagen we niet”, vertelt Sara uit groep 8, “maar gelukkig wel herten. Die renden weg toen we eraan kwamen. Of misschien vluchtten ze toch voor de wolf?”

Cruciaal

Ook voor de toekomst van de natuur in Nederland is het cruciaal dat kinderen er vaak mee in aanraking komen. “Onvergetelijke momenten die je als kind meemaakt in de natuur, zorgen ervoor dat je je er als volwassene voor in wilt zetten”, herhaalt Boersma. Helaas is het niet voor alle kinderen in Nederland zo vanzelfsprekend om de natuur in te gaan. Daarom werken het jeugdprogramma van Natuurmonumenten Oerrr en het Jeugdeducatiefonds sinds kort samen om veel meer klassen naar buiten te krijgen. De komende twee jaar willen de organisaties zeker tienduizend kinderen laten kennismaken met de natuur.

In bomen klimmen

“Een derde van de kinderen komt niet in de natuur, terwijl in een boom klimmen, een worm voelen glibberen of ontdekken hoe een bos ruikt belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind”, vertelt Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. “Onderzoek laat zien dat op scholen waar ruimte is voor ontspannings- en ontwikkelmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de natuur, de leerprestaties van leerlingen omhooggaan. Dat maakt de samenwerking met Oerrr zo waardevol.”

Foto: Roelof Bos

De kinderen maakten onder meer kennis met regenwormen.