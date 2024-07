Schapen verwelkomen bezoekers op rotonde Veluwepoort

LOENEN – Het heeft ruim vier jaar geduurd, maar het geduld van een aantal Loenenaren is ruimschoots beloond. De rotonde aan de Eerbeekseweg is opgesierd met stalen voorstellingen van schapen en een herder.

De wens om de rotonde op de grens van Loenen en Eerbeek wat te verfraaien lag er al langer en er werden verschillende voorstellen ingediend bij diverse instanties. Maar steeds zonder resultaat. De slecht onderhouden rotonde zinde Marloes van Brink ook niet. Ze trok aan de bel bij de Dorpsraad Loenen Zonnedorp. Die verleende haar alle medewerking. Er werd met kracht bij de provincie, eigenaar van de Eerbeekseweg en Beekbergerweg, aangedrongen op het plaatsen van de beloofde bloembakken in de straat en de ‘aankleding’ van de rotonde. Vorig jaar kwam er eindelijk groen licht.

Hoveniersbedrijf In ’t Groen uit Baak plaatste onlangs zestien bloembakken op diverse plaatsen langs de Eerbeekseweg, Hoofdweg en Beekbergerweg. Vorige week werd met groot materieel gewerkt aan de herinrichting van de rotonde. Het gras is verwijderd, grond verplaatst en voorzien van een laag stenen. Marloes Brink en Willy Gorsseling hadden een ontwerp gemaakt van herder met schapen en lammeren. Deze werden door AlpenStyle vervaardigd van cortenstaal. Deze figuren kregen een plaatsje op de rotonde, die nu nog kaal is, maar binnenkort wordt beplant met zomer- en winterheide, struiken en boompjes.

Foto: Martien Kobussen