Rotonde Kwazenboschweg twee weekenden dicht

BRUMMEN – De provincie gaat in augustus aan de slag met de rotonde N345-N38 (Kwazenboschweg, Wapsumsestraat en IJsselgouw). De rotonde wordt omgebouwd naar een spiraalrotonde en zal daarvoor twee weekenden worden afgesloten.

De werkzaamheden duren van vrijdag 2 augustus tot en met maandag 19 augustus. Binnen die periode kan verkeer geen gebruikmaken van de rotonde en wel van vrijdag 2 augustus 19.00 uur tot maandag 5 augustus 6.00 uur en van vrijdag 16 augstus 19.00 uur tot maandag 19 augustus 6.00 uur. Daartussen wordt het verkeer via een tijdelijke weg met verkeerslichten langs het werk geleid. De Kwazenboschweg is in de hele periode afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Tussen Dieren en Zutphen gebeurt dat via de omleidingsroutes die al zijn aangegeven in verband met de afdeling van de N348. Brummen blijft bereikbaar via de N787, vanaf de Dierenseweg en Apeldoornseweg. Omleidingen staan aangegeven met borden langs de weg.

gelderland.nl/N345