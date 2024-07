Roodkapje met een twist in openluchttheater

ROZENDAAL – Op woensdag 24 juli speelt Het Kleine Theater een eigentijdse uitvoering van Roodkapje in openluchttheater De Pinkenberg in Rozendaal. De voorstelling begint om 14.00 uur.

Roodkapje is het na 388 jaar ineens beu en besluit het helemaal anders te doen. Ze zwerft door het bos en komt allemaal vreemde, onbekende sprookjesfiguren tegen. Ze komt erachter dat ze de wolf meer mist dan gedacht. Zo wordt dit een voorstelling met een leuk sprookje met een twist voor jong én oud.

Het Kleine Theater maakt al sinds 2011 sprookjesvoorstellingen met een. Het gezelschap bestaat uit actrices Vimala en Anke. Na jaren te hebben gewerkt bij diverse theatergezelschappen en in verschillende televisieproducties en films te hebben gespeeld, begonnen ze een eigen jeugdtheatergezelschap. Hun voorstellingen kenmerken zich door veel humor, mooie muziek en gekke personages. Ze zijn gebaseerd op oude verhalen, liedjes of bekende sprookjes, waar een heel eigen draai aan is gegeven, zodat het niet eng is voor de kleinste bezoeker, maar ook zeker niet saai voor de oudste.

Roodkapje is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar via depinkenberg.nl en in de vestigingen van de Zoomerij.