Rondleidingen op Herenboerderij

LOENEN – Op zaterdag 6 en 20 juli kunnen belangstellenden een rondleiding volgen over het terrein van Herenboerderij de Groote Modderkolk in Loenen. Deze beginnen om 10.00 uur en aanmelden kan via grootemodderkolk.herenboeren.nl.

De akkers staan momenteel vol met zomergroenten en de dieren scharrelen lekker buiten rond. Leden van de Herenboerderij halen op zaterdagmorgen groenten op in de potstal. Herenboeren Loenen is een coöperatie waar tweehonderd huishoudens samen met een boer, duurzaam voedsel produceren in een gemengd kleinschalig boerenbedrijf.