Rhedense raad probeert leed te verzachten, maar stemt in met bezuinigingen

GEM. RHEDEN – Na een lang debat is een grote meerderheid van de raad van de gemeente Rheden dinsdag 2 juli akkoord gegaan met de kadernota, waarin het college vergaande bezuinigingsmaatregelen voorstelt. Wel werd een aantal wijzigingen doorgevoerd én twee toevoegingen gedaan, waarmee de raad wil proberen het leed zo veel mogelijk te beperken.

De gepresenteerde kadernota veroorzaakte veel maatschappelijke onrust. Om de begroting volgend jaar sluitend te krijgen, moet de gemeente Rheden flink bezuinigen en doet dit met name op subsidies en ondersteuning in het sociaal domein. Bij de voorbereidende vergaderingen sprak een stroom aan insprekers, vooral uit het maatschappelijke veld, hun angst uit over de verschraling van ondersteuning aan inwoners en mogelijkheden op gebied van sport en cultuur. De afgelopen week kwam hier nog eens een reeks aan ingezonden brieven bij.

Uitgestoken hand

De gemeenteraad ging ook zeker niet van harte akkoord met deze heftige maatregelen. Een amendement met voorwaarden, werd dan ook met een grote meerderheid van de raad aangenomen. Hierin werd met name verzocht maatschappelijke organisaties mee te laten denken over de kortingen die worden voorgesteld. “Ga in gesprek en overleg hoe zij ons kunnen helpen met deze opgave. Neem hun uitgestoken hand aan”, verwoordde Marloes van der Kolk van GroenLinks. Ook moet de gemeente hulp bieden bij het zoeken van andere inkomstenbronnen.

Daarnaast wil de raad onder andere expliciet dat inwoners niet onder het bestaansminimum komen. De sociale basis (bibliotheken, buurthuizen, kunst en cultuur) moet zo veel mogelijk in stand wordt gehouden. Preventieve maatregelen voor kinderen en jongeren worden ontzien.

Wijzigingen

De raad stemde unaniem in om het plan om het vanaf volgende periode met één wethouder minder te gaan doen te schrappen. Het lijkt op dit moment geen ‘geen realistische bezuiniging’ en de raad wil het aan de volgende coalitie overlaten om de grootte van het college te bepalen.

Ook het betaald parkeren in de parkeergarage in Dieren is voorlopig van de baan. De raad wil dat de mogelijkheden en gevolgen van betaald parkeren onderzocht worden in de hele gemeente.

Daarnaast wil de raad onderzoek naar de mogelijkheden voor het al dan niet openhouden van de gemeentelijke service centra in Dieren en Velp en naar welke financiële en maatschappelijke gevolgen dit heeft.

Tot slot wil de gemeenteraad nader onderzoeken of met een beperkt extra budget het negatief effect van ombuigingen op het gebied van minimaregelingen kan worden verminderd.

Geen steun

Een voorstel van GPRB en VPR om te stoppen met de jaarlijkse Ikbuurtmee!-cheques werd met een kleine meerderheid van de stemmen verworpen. Ook een motie van Beter Rheden om hondenbelasting af te schaffen kreeg niet genoeg steun.

Het CDA vindt het niet terecht dat wordt vasthouden aan investeringen, zoals bouw en ontwikkeling, terwijl er op het sociaal domein ‘snoeihard’ bezuinigd moet worden. “De rekening voor deze ambitie legt het college neer bij de allerzwaksten in de samenleving, verenigingen, sportclubs en dorpshuizen.” Het CDA had graag gezien dat de ambities zouden worden bijgesteld, ‘want dan is het helemaal niet nodig om zo rigide huis te houden in de samenleving’, en diende daar een amendement voor in, dat niet op een meerderheid van de raad kon rekenen.