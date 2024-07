Retrospectief: Station Laag-Soeren

In 1887 werd de spoorlijn Apeldoorn-Dieren geopend. De exploitatie was in handen van de Koninklijke Nederlandsche Locaal Spoorwegmaatschappij ‘Koning Willem III’. Het tracé werd dan ook het Koning Willem III lijntje genoemd. In Dieren sloot de lijn aan op de IJssellijn, tussen Arnhem, Zwolle en Leeuwarden. Dieren werd ook daardoor een belangrijk verkeersknooppunt, omdat ook de IJssel, de veerpont naar de Achterhoek, het Apeldoorns Kanaal, de tramlijn van de GTW en de spoorlijn van het hoofdnet van het Staats Spoor in het dorp aanwezig waren.

Aan het traject van de Koning Willem III-lijn, uitgevoerd in enkelspoor, werden bij de aanleg meteen ook stations gerealiseerd, naast enkele sobere haltes. In Beekbergen, Loenen, Eerbeek en Laag-Soeren verschenen stenen gebouwen. In Dieren werd een eigen perron naast het station Dieren-Doesburg aangelegd, een plek waar ook water en kolen ingenomen konden worden.

Laag-Soeren kreeg dus ook een station aan de nieuwe spoorlijn. En ook een behoorlijk groot station ook, geopend op 2 juli 1887. Dat had te maken met de aanwezigheid in het dorp van het badhuis Bethesda, dat bezoekers uit het hele land kreeg. Vlakbij het station, bij de overweg in de Badhuislaan, stond ook nog Hotel Horsting – op de foto helemaal links deels zichtbaar – en aan de Harderwijkerweg lagen verder nog Sprengenoord en Hotel Laag-Soeren. Samen met enkele pensions maakte dat Laag-Soeren tot een belangrijke toeristische bestemming aan de Koning Willem III lijn.

Het stationsgebouw was er een van het standaardtype KNLS 1e klasse. Een ontwerp van Karel Hendrik van Brederode, die tientallen stationsgebouwen ontwierp. Het Soerense station zou later, in 1905, verbouwd worden en dat is de situatie die op deze foto te zien is. Beide vleugels van het hoofdgebouw werden verhoogd naar twee verdiepingen. De naam was in die tijd trouwens officieel ‘Station Soeren’. Pas in 1935 werd het ‘Station Laag-Soeren’.

Het bleef dienst doen tot 1950, toen het wegverkeer het vervoer van toeristen overnam en het passagiersvervoer over het Koning Willem III lijntje flink afnam. In 1970 werd het stationsgebouw gesloopt. Een deel van het perron is nog te herkennen vanaf de overgang in de Badhuislaan.