Retrospectief: Oude Postkantoor Eerbeek

Tot eind vorige eeuw had ieder dorp een postkantoor. Sommige dorpen hadden een fors gebouw, waar allerlei diensten werden verleend. Op het postkantoor was veel te regelen. Het was ook de thuisbasis voor de postbodes die van hieruit iedere dag door weer en wind hun route afwerkten. Vooral de ouderen zagen de PTT-mannen graag komen. Er was een tijd dat de mannen (vrouwen deden toen niet aan postbezorging) bij de oudste generatie het ouderdomspensioen brachten. Het werd toen gewoon contant uitbetaald. Natuurlijk was er dan meestal wel ‘een bakkie’ koffie voor de bode. Ook al had de koffie een paar uur op het fornuis had staan pruttelen. Dat maakte niks uit, het ging vooral om de gezelligheid en een beetje warmte in de winter.

In Eerbeek kwam ook een postkantoor. Aan de Illinckstraat werd het eerste kantoor gebouwd, omstreeks 1890 door G. Bosman. Deze man was zelf ‘brievengaarder’ (postbode) van beroep. Hij moest zorgen voor de huisvesting van een hulppostkantoor. Voor de postbodes was het nieuwe hulppostkantoor een grote verbetering. Voor die tijd werden de brieven en andere poststukken in Loenen en Brummen opgehaald. Het nieuwe kantoor scheelde de PTT-ers vaak extra ritjes naar deze buurtplaatsen. Dit moest ‘s morgens al vroeg gebeuren en later op het Eerbeekse kantoor met de hand op route gesorteerd worden. Een flink karwei.

Het is bekend dat het dorp Eerbeek door de bloeiende papierindustrie grote bloei heeft mee gemaakt. Dit had natuurlijk ook veel invloed op de uitbreiding van huizen en inwoners. Enkele keren kreeg het postkantoor uitbreiding en het laatst was er aan het Oranje Nassauplein een groot gebouw voor alle postdiensten. Maar de tijden veranderen. Zoals veel bankgebouwen verloren de dorpen ook de postkantoren. Ook het Eerbeekse kantoor werd gesloten en gesloopt voor de uitbreiding van de Dekamarkt.

Het eerste postkantoor aan de Illinckstraat staat er nog altijd. Het huis heeft nog de fraaie ornementen en de ambachtelijk gemaakte geveltekens.