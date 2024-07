Retrospectief: De Duivelsteen

Het is een enorme zwerfsteen. Volgens Veluwezoomkenner Walter de Wit – en hij kan het weten – is het één van de vele zwerfkeien die de gronden van de Veluwezoom rijk is. Slechts enkele zijn echter aan de oppervlakte gekomen nadat ze door gletsjers in de IJstijd hier zijn achtergelaten. De laatste IJstijd die onze streken bereikte en de Veluwezoom vormde, was het Saalien, tussen 238- en 126-duizend jaar geleden. Eén van die aan de oppervlakte gekomen zwerfkeien ligt bij Ellecom en wordt vaak als de Duivelsteen aangeduid, maar is eigenlijk een ander exemplaar en wordt de Offer- of Tafelsteen genoemd.

De steen op deze foto uit de jaren 30 van de vorige eeuw is de échte Duivelsteen. Hij ligt in de bossen ter hoogte van Middachten. Geologen hebben aard en herkomst van de steen vastgesteld, maar zoals zo vaak is de volkssage rond de Duivelsteen eigenlijk veel leuker.

Het verhaal gaat dat de steen op de huidige plek terecht is gekomen door werk van de duivel. Die stond op een dag op de plaats die nu de Carolinaberg wordt genoemd en zag dat ze in Doesburg een kerktoren aan het bouwen waren. Dat stond de duivel beslist niet aan. Stoom kwam uit z’n oren en hij stormde richting IJssel. Pas echt boos werd hij toen hij zag hoe ver de Doesburgers al waren met hun kerktoren. Van louter woede begon hij te rennen en te rennen. Uiteindelijk vond hij aan de Oude IJssel bij Keppel een grote kei. Hij pakte die op en gooide die met al z’n kracht naar Doesburg, om de toren te verwoesten. Dat zou ze wel leren hem te tarten! Maar hij gooide mis en de enorme kei kwam ter hoogte van Middachten terecht.

En daar ligt hij nog. Met – voor wie goed kijkt – nog zichtbaar de afdruk van één van de klauwen van de Duivel er in. En wie dat niet gelooft, hecht misschien meer waarde aan het verhaal van de bosnimf die de steen betoverde. Vrouwen die niet zwanger kunnen worden moeten een spijker in de steen slaan en vloeit er daarna bloed uit de kei, dan is zwangerschap aanstaande.