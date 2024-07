Repair café in Velp

VELP – Zaterdag 27 juli er weer een repair café in buurthuis De Poort in Velp. Reparateurs staan klaar om defecte apparaten en andere spullen te repareren. Ook is er een fietsenmaker voor kleine mankementen aan de fiets en dames die met de naaimachine kapotte kleding kunnen herstellen. Ook is er een vrijwilliger die hulp kan bieden bij het gebruik van computers, tablets en mobiele telefoons. Het repair café is geopend van 14.00 tot 15.45 uur.