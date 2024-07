Repair café in Dieren

DIEREN – Donderdag 25 juli van 19.00 tot 21.00 uur is het repair café in de Oase in Dieren weer geopend. Het repair café draait om het (samen) repareren van allerlei spullen. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren aan kleding, kleine meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed en ga zo maar door. Alle spullen die onder de arm kunnen worden meegenomen, evenals fietsen en rollators, komen in aanmerking. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met kennis en vaardigheden op allerlei terreinen. De bezoekers gaan samen met hen aan de slag en zo valt er altijd wat te leren.

Repair Café Dieren is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Hiermee betaalt de organisatie andere de huur en kan nieuw gereedschap worden aangeschaft.

info@repaircafedieren.nl