Repair café in Dieren

DIEREN – Zaterdag 13 juli is het repair café in de Oase in Dieren weer geopend. Van 14.00 tot 16.00 uur staan de reparateurs klaar om kapotte spullen te repareren. Bezoekers van het repair café kunnen zich na binnenkomst eerst inschrijven en vertellen wat er kapot is. Er zijn vrijwilligers aanwezig die deskundig zijn in elektronica, kleding en textiel, fietsen en veel andere zaken. Samen met de reparateurs wordt er gekeken wat er moet gebeuren en of er eventueel nieuwe onderdelen nodig zijn. De reparateurs geven advies waar die onderdelen te koop zijn. Zijn er geen nieuwe onderdelen nodig, dan kan de reparatie vaak al op dezelfde middag of avond uitgevoerd worden. Reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Er worden geen spullen gerepareerd die niet onder de arm meegenomen kunnen worden.

info@repaircafedieren.nl