Rariteitenkabinet in het Kunstlab

DOESBURG – Majorie, Pam en Werner laten in augustus in het Kunstlab in Doesburg zien hoe creatief je kunt zijn door te upcyclen, te recyclen en te hergebruiken. Ze zijn echte doeners, die denken in mogelijkheden. Alle drie gebruiken ze bijvoorbeeld schilderingen, sieraden, vilt, opgezette dieren en zoveel meer om iets nieuws van te maken. Zo ontstaan er ook ‘hybride-instrumenten’, die Werner tijdens de opening graag zal laten horen.

De expositie in de Opkamer te zien van 2 tot en met 31 augustus op dinsdag tot en met zaterdag en op Culturele Zondag van 12.00 tot 17.00 uur.