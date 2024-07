Raad akkoord met Wemmerse Woerden

DOESBURG – De gemeenteraad van Doesburg heeft donderdag 4 juli ingestemd met het voorlopig stedenbouwkundig plan voor de nieuwe wijk Wemmerse Woerden. Dit betekent dat de projectontwikkelaar verder kan gaan met de plannen voor deze uitbreiding van Beinum. Er moeten ongeveer driehonderd woningen komen.

Er werd vooral nog even gediscussieerd over de verdeling van het aantal woningen over de diverse prijsklassen. De raadsleden maken zich zorgen over of er voldoende woningen komen in betaalbare prijsklassen D66 diende een motie in om ervoor te zorgen dat er met de projectontwikkelaar wordt afgesproken dat er ook voldoende woningen voor starters worden gebouwd. PvdA/GroenLinks kwam met een amendement om percentages vast te leggen, zodat ook mensen met een modaal inkomen kans maken om een huis te kopen.

Wethouder Birgit van Veldhuizen zegde toe hier zeker volop aandacht voor te hebben. Hierop trok D66 de motie in en stemde de raad tegen het amendement. Het stedenbouwkundig plan werd door een grote meerderheid van de raad aangenomen.