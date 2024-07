Protest tegen zoeklocatie Defensie bij Loenen

LOENEN – Wie het precies heeft opgehangen is niet bekend, maar een spandoek aan de Loenenseweg maakt duidelijk dat er veel onrust is over de zoektocht van Defensie naar een nieuw oefenterrein. Het gebied tussen de A50, Groenendaalseweg, Vrijenbergspreng en Beekbergerweg tussen Loenen en Beekbergen is één van de zeven mogelijke locaties.

Ook Harrie Wilbrink, voorzitter van Dorpsraad Loenen Zonnedorp, heeft gemerkt dat er veel onrust en vooral ook onbegrip is in het dorp. “Het terrein ligt naast het Nationaal Ereveld Loenen. Het betreft een Natura2000-gebied, dat met ecoducten onlosmakelijk verbonden is met de Hoge Veluwe. Ook is het een waterwingebied. Door het gebied lopen een mountainbikeroute en verschillende wandelroutes, waaronder het LAW2 Trekvogelpad. Dit is één van de bekendste wandelroutes in Nederland. Met al deze wetenschap is het onbegrijpelijk dat het gebied in Loenen één van de mogelijke locaties voor een springterrein is.” Volgens Wilbrink heeft ook de gemeente Apeldoorn zich nu al negatief uitgelaten over de plannen van Defensie.

De grote opkomst bij een recent gehouden informatieavond toont wel aan dat er veel betrokken inwoners zijn in Loenen en Beekbergen. Volgens de Dorpsraad is het geen discussie dat Defensie goed uitgerust en getraind moet zijn en voldoende oefenterreinen moeten hebben. Maar de Dorpsraad wil dat daarbij weloverwogen keuzes worden gemaakt. Men zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en alle mogelijkheden voor inspraak aangrijpen om te voorkomen dat het natuurgebied als springterrein wordt aangewezen.

Foto: Martien Kobussen

defensie.nl/ruimtevoordefensie