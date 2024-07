Ponderosa neergestreken in Ellecom

ELLECOM – Ponderosa, een dagbesteding voor jongeren, is verhuisd. De kleinschalige zorginstelling was eerst gevestigd in Brummen maar sinds mei te vinden in Ellecom aan de Binnenweg 69-71. Ponderosa biedt dagbesteding voor meervoudig begaafd en/of hoogsensitieve jongeren tussen de 13 en 23 jaar die zijn vastgelopen in het onderwijs en veelal thuis zijn komen te zitten.

“We zijn net verhuisd vanuit Brummen”, vertelt Mirjam Olsthoorn. “We hebben onze plek goed gevonden hier, zo dicht bij de natuur. Iedere week vinden wij weer iets moois tijdens het verkennen van Ellecom.” Mirjam is de oprichtster van Ponderosa, dat zo’n tien jaar bestaat. “De jongeren in deze doelgroep hebben vaak de ervaring dat ze in de pas moeten lopen van het onderwijssysteem. Pas daarna mogen ze zichzelf zijn en op hun eigen manier leren. Maar deze jongeren lopen vast in dit systeem. Ponderosa heeft een benadering ontwikkeld waardoor ze weer in beweging komen. Dit doen we door de jeugdigen een vrije omgeving aan te bieden waar ze vanuit hun eigen interesses organisch kunnen groeien en perspectief gaan ontwikkelen. Van daaruit hervinden ze altijd hun motivatie om weer aan de slag te gaan en definiëren ze hun plek in de maatschappij.”

Zomerfeesten

“We vielen gelijk met onze neus in de boter met de zomerfeesten in Ellecom”, zegt Mirjam. “Het was zo gezellig en fijn om al zoveel dorpsbewoners te leren kennen.” Mirjam, die jaren in Portugal heeft gewoond en van daaruit een voorliefde voor een saamhorige dorpscultuur heeft meegekregen, voelde zich gelijk thuis.

“In het najaar gaan we een groot muzikaal openingsfeest geven, zodat iedereen met ons en onze plek kan kennismaken”, laat Mirjam enthousiast weten. “De eerste ideeën zijn er al. Maar voor nu zijn de jongeren en het team zich de plek eigen aan het maken en aan het landen.” Ponderosa heeft op dit moment nog plek voor nieuwe jongeren.

ponderosa.life