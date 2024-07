Podium Doesburg presenteert zeventiende internationale muziekzomer

DOESBURG – Het internationale Euregio Rijn-Waal Studentenmuziekfestival is niet meer weg te denken uit het zomerprogramma van Podium Doesburg. Ook tijdens de zeventiende editie verzorgen topstudenten van de Musiksommer Campus in het Duitse Kleef in Doesburg een serie gratis klassieke pianoconcerten. Op 1, 2 en 3 augustus komen David Jun Chen, Hyelim Kim en Gabriel Jun Ho Yeo naar Doesburg.

David Jun Chen werd in 2002 geboren in China en begon op 6-jarige leeftijd met pianospelen. Van 2014-2018 was hij junior student aan de middelbare school van het Shanghai Conservatory of Music. Sinds oktober 2019 studeert hij bij Roland Krüger aan de Hannover University of Music, Drama and Media. Jun is de 1e prijswinnaar van het concours Shanghai Spring International Music Festival 2014. Hij speelt donderdag 1 augustus in Doesburg.

De Zuid-Koreaanse pianiste Hyelim Kim (foto), te beluisteren op vrijdag 2 augustus, is winnares van onder andere de Clara Haskil Competition in Vevey, de Hastings International Piano Competition in Engeland en de achtste Annarosa Taddei International Music Competition in Rome. Sinds ze op 10-jarige leeftijd haar orkestdebuut maakte met het Roemenië-Bacau Orkest, heeft ze samengewerkt met talloze orkesten, waaronder het Royal Philharmonic Orchestra, de Southbank Sinfonia en het Zermatt Festival Orchestra.

Gabriel Yeo werd in 1998 geboren in Münster en speelt piano sinds hij 4 jaar oud was. Zijn eerste pianolessen kreeg hij van Annette Strootmann in Münster, daarna van 2008 tot 2012 van Karl-Heinz Kämmerling van de Hannover University of Music, Theatre and Media. Na van 2012 tot 2016 te hebben gestudeerd bij Vassilia Efstathiadou, vervolgde hij zijn studie bij Matti Raekallio en Jan Jiracek von Arnim in Hannover, aan de Universiteit voor Muziek en Podiumkunsten in Wenen en sinds oktober 2016 bij Bernd Goetzke in Hannover. Hij speelt zaterdag 3 augustus bij Podium Doesburg.

Alle concerten beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Na afloop kunnen bezoekers hun waardering laten blijken met een vrijwillige gift – pay as you go away. Met die bijdrage worden de onkosten van de studenten ondersteund.