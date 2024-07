Pleinfeest bij de Ontdekking

BRUMMEN – Basisschool de Ontdekking in Brummen sluit het schooljaar op dinsdag 11 juli af met het vertrouwde pleinfeest. Bezoekers zijn welkom van 9.45 tot 11.45 uur om spulletjes te kopen en spelletjes te spelen. Er is onder andere een rad van fortuin waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Daarnaast zijn er lekkernijen en drankjes te koop. Er kan alleen met contant geld worden betaald. De entree bedraagt 50 cent. De opbrengt is voor Kika, een organisatie die zich inzet voor de genezing van kinderkanker. De Ontdekking roept iedereen op te komen. Het adres van de school is Meengatstraat 23 te Brummen.