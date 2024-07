Plannen voor toekomst landelijk gebied Bronckhorst ter inzage

GEM. BRONCKHORST – Het ontwerp omgevingsprogramma voor het landelijk gebied van Bronckhorst ligt ter inzage. Hierin staan de plannen voor de komende vier jaar voor een toekomstbestendig landelijk gebied. De gemeente sprak hiervoor met inwoners, ondernemers en organisaties.

Grondeigenaren, boeren en natuurbeheerders maken zich hard voor gezond en betaalbaar voedsel, het karakteristieke Achterhoekse landschap en waardevolle natuur die tegen een stootje kan. Toch daalt het aantal soorten wilde planten en dieren. Het klimaat verandert, met heftige buien en langere droge of juist natte perioden als gevolg. Daarnaast is er steeds meer ruimte nodig om te wonen, te werken, voor energievoorzieningen, vervoer en recreatie. In het omgevingsprogramma Landelijk Gebied staat wat de gemeente de komende vier jaar gaat doen om te werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied.

Wethouder Wilko Pelgrom legt uit: “Het landelijk gebied van Bronckhorst is prachtig. We willen dit behouden én we willen een gezonde landbouw en fijne groene leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Dat vraagt om samenwerking, onze krachten bundelen en aanpakken. We laten met dit omgevingsprogramma zien hoe we de komende jaren daarmee aan de slag gaan.”

Het omgevingsprogramma is een plan op hoofdlijnen dat inzet op drie thema’s: landbouw, erfgoed en biodiversiteit. De gemeente werkt hierbij nauw samen met betrokken inwoners, (agrarisch) ondernemers en organisaties. Ook het rijk, regionale partners en grondeigenaren hebben een belangrijke rol. Wanneer een project start, worden direct betrokkenen hiervan op de hoogte gebracht.

Het omgevingsprogramma ligt ter inzage tot 15 september. Daarna wordt het definitieve programma vastgesteld. Een geprint exemplaar is verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis.

bronckhorst.nl/omgevingsprogramma-landelijk-gebied