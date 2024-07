Peukenproblematiek onder de aandacht

BRUMMEN – Brummen Zonder ZwerfVuil (BZZV) zet zich al jaren in om het dorp Brummen afvalvrij te houden. De vrijwilligersgroep, die eens per maand met een grijper door het dorp loopt om zwerfvuil op te rapen, vraagt nu extra aandacht voor sigarettenpeuken.

Een bijzondere categorie zwerfafval is sigarettenpeuken. Geschat wordt dat elk jaar 4,5 miljard peuken in het milieu terecht komen en dat het één van de belangrijkste oorzaken is van vervuiling door plastic afval. Sigarettenpeuken bevatten een filter dat hoofdzakelijk bestaat uit plastic. Daarnaast bevatten sigaretten veel giftige stoffen. Veel sigarettenrokers zijn zich hier niet van bewust en daarom worden peuken vaak achteloos op straat gegooid.

Zaterdag 6 juli vindt er een wereldwijde dag plaats onder de noemer ‘Plastic Peukmeuk’ plaats. Ook in Brummen wordt hier aandacht aan besteed. Op het Marktplein staat van 10.00 tot 15.00 uur een marktkraam waar veel informatie over de gevolgen van peukenafval wordt gedeeld. Ook is er een kinderactie. Kinderen wordt gevraagd met een plastic bakje en een grijpertje zoveel mogelijk peuken te verzamelen – uiteraard met aandacht voor de nodige hygiëne. Voor alle inzamelaars ligt er een presentje klaar. Namens de gemeente is wethouder Steven van de Graaf om 11.00 uur aanwezig.