Peter Hietbrink weer kampioen jeu de boules

DIEREN – Peter Hietbrink is weer kampioen geworden bij het clubkampioenschap van jeu de boules-vereniging Boul’Animo in Dieren. Daarmee prolongeert hij zijn titel.

Het kampioenschap ‘1 tegen 1’werd zaterdag 15 juni gespeeld op winderig maar droog sportpark Het Nieuwland. Vol goede moed begonnen de deelnemers aan een serie van zes voorgelote partijen. Het was spannend en er waren geregeld verrassende uitslagen.

Uiteindelijk bleef enkel Bart Kouveld ongeslagen, waarmee hij zich plaatste voor de halve finales. Als tweede en derde plaatsten zich ook Peter Hietbrink en Sabine Diks met elk vijf overwinningen. Als vierde bereikte Asmara Leatemia de halve eindstrijd met vier zeges en het hoogste puntensaldo. Peter won in een mooie partij van Sabine (13-9) en Bart moest zich, na een spannend gevecht, gewonnen geven tegen Asmara (11-13). In de finale stond Peter steeds voor, maar Asmara gaf zich niet zo gauw gewonnen. Peter wist uiteindelijk toch het beslissende punt te maken en prolongeerde daarmee zijn titel.

Sabine en Bart streden om de derde plaats, die Sabine voor zich opeiste. Kampioen Peter Hietbrink bleef op deze mooie, maar veeleisende dag, zeven partijen ongeslagen. Een prestatie van formaat, gezien het deelnemersveld.

Foto: Mart van Tol

Peter Hietbrink (rechts) werd eerst en Asmara Leatemia (links) ontving de tweede prijs.