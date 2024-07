Orkest Beekbergen treedt op in Orpheus

APELDOORN – Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) treedt op zaterdag 6 juli op tijdens het Apeldoorns Muziek Festival (AMF) in theater Orpheus in Apeldoorn. Tijdens dit festijn zijn veertien muziekgezelschapen en zeventien koren aanwezig om hun muziek aan het publiek te laten horen. Het harmonieorkest, onder leiding van dirigent Marten van der Wal, speelt herkenbare en goed in het gehoor liggende muziek. Het optreden van PJB vindt plaats om 15.00 uur in de foyer van theater Orpheus. De toegang tot het festival is gratis, maar er moeten wel kaarten worden gereserveerd via orpheus.nl

harmonie-pjb.nl

amfapeldoorn.nl