BEEKBERGEN – De serie orgelconcerten in de Dorpskerk in Beekbergen gaat weer van start. Elke maandagavond in juli en augustus is er muziek te horen. Het concert wordt steeds afgesloten met een samenzang. Neven Everhard en Boudewijn Zwart bijten maandag 8 juli het spits af. Het concert begint om 20.00 uur.

hervormdegemeentebeekbergen.nl