Orgelconcert Minne Veldman in Martinikerk

DOESBURG – In de serie zomeravondorgelconcerten bespeelt Minne Veldman op donderdag 25 juli het Flentrop-orgel, het Freytag-orgel en het beroemde Walcker-orgel in de Martinikerk in Doesburg. Hij speelt werken van Emanuel Bach, Max Reger, Sigfrid Karg-Elert, Cesar Franck en Alexandre Guilmant. Kaarten zijn te reserveren via martinikerk-doesburg.nl/programma. Ook zijn kaarten te koop aan de zaal. De kerk is open vanaf 19.30 uur, aanvang van het concert is 20.00 uur.

Minne Veldman (1980) ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium in Zwolle. Met zo’n vijftig orgelconcerten per jaar in binnen- en buitenland is hij een veelgevraagd concertorganist. Van zijn orgelspel verschenen dertien solo-cd’s op toonaangevende Nederlandse orgels en zes cd’s met samenzang. Daarnaast geeft hij orgelles en is hij als dirigent werkzaam bij twee mannenkoren, twee gemengde koren en een groot kinderkoor van honderd kinderen op Urk. Hij schrijft veel orgelmuziek en koormuziek. Van zijn hand verscheen voor orgel onder meer een 28-delige serie met koraalbewerkingen.

minneveldman.nl

youtube.com/minneveldmanorganist