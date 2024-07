Orgelconcert in Martinikerk

DOESBURG – Ook dit jaar is er in de Martinikerk in Doesburg een serie orgelconcerten te beluisteren. Acht weken lang spelen succesvolle en beroemde organisten op één of meerdere orgels van de kerk.

Op donderdag 18 juli is het eerst de beurt aan Wilbert Berentsen. Hij speelt onder andere nieuw werk van Joep Verheijen op het beroemde Walcker-orgel. Zijn concert begint om 20.00 uur, de kerk is geopend vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn aan de deur te koop, maar ook te reserveren via martinikerk-doesburg.nl/programma. Na afloop is er gelegenheid om onder genot van een drankje na te genieten.

De zomeravond orgelconcerten in de Martinikerk worden georganiseerd door de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk.