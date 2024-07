Orgelconcert in Grote Kerk Velp

VELP – Op uitnodiging van Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp verzorgt organist Peter Eilander donderdag 1 augustus een concert. Het monumentale Hess-orgel is recent gerenoveerd en uitgebreid met een tweede klavier. Door deze uitbreiding zijn de mogelijkheden voor uitvoering van orgelliteratuur aanzienlijk toegenomen.

Het eerste concert zal worden gegeven door de Apeldoornse organist Peter Eilander, die bekendheid verwierf in binnen- en buitenland met zijn romantische interpretatie van de orgelmuziek. Eilander is organist van de Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn. Hij is naast kerkorganist ook concertorganist, is dirigent van diverse koren en heeft een uitgebreide lespraktijk. Er staan diverse cd’s op zijn naam en hij werd onderscheiden voor zijn verdiensten voor de Franse orgelmuziek.

Omdat het in 2024 veertig jaar geleden is dat de bij velen nog bekende organist Feike Asma overleed, begint Peter Eilander dit jaar al zijn concerten met een werk van Asma. Natuurlijk zal Bach niet ontbreken op het programma en ook brengt Eilander werken ten gehore van Karg-Ehlert, Lavallée-Smith en Guilmant. Hij besluit zijn concert met een koraalbewerking van hemzelf.

Het orgelconcert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30. De entree bedraagt 10 euro.

