Orgelconcert Beekbergen

BEEKBERGEN – Maandag 29 juli geeft Bert Elbertsen een orgelconcert op het Koninklijke Schilling orgel in de kerk in Beekbergen. Aanvang is 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Het concert eindigt met samenzang.

Bert Elbertsen werd in 1967 geboren te Lunteren. Al op jonge leeftijd bleek dat hij over muzikale gaven beschikte. Zijn eerste orgellessen kreeg hij in 1978 van dhr. N.L. Poorter via de Streekmuziekschool te Harderwijk. Al in 1982 gaf hij zijn eerste concert op het orgel in de Oude Kerk van Ede. Bert is als (vaste) organist verbonden aan diverse koren, waarvan onder andere de Verenigde Veluwse Koren, het Christelijk Mannenkoor Fontanus te Putten en het Ermelo’s Mannenkoor.