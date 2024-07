Orgelconcert Beekbergen

BEEKBERGEN – Maandag 22 juli speelt Harm Hoeve op het orgel in de kerk in Beekbergen. Het hoofdorgel is het zeventien stemmen tellende Koninklijke Schilling orgel, het oudste monument in de Gemeente Apeldoorn. Het Schillingorgel is gebouwd in 1779 en door koning Willem 1 in 1842 geschonken aan Beekbergen. Het orgel is tussen 2003 en 2005 volledig gerestaureerd en weer in oude glorie hersteld.

Het concert van Harm Hoeve begint om 20.00 uur en eindigt met samenzang. Het programma is geschikt voor een breed publiek. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 2,50 euro.