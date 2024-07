Orgel-fietstocht door de IJsselregio

HOOG-KEPPEL – Gelderse Kerken heeft voor zaterdag 20 juli een fietstocht uitgezet langs vijf kerken. Deelnemers krijgen in elke kerk uitleg over het orgel en kunnen genieten van een korte bespeling. De start is in Hoog-Keppel.

Iedere stad en ieder dorp in Gelderland heeft een kerk. Gelderse Kerken zet zich in om religieus erfgoed en monumentale kerken in Gelderland te behouden voor de toekomst. Dit jaar bestaat de stichting 50 jaar en dat wordt gevierd met uiteenlopende activiteiten op diverse locaties.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt op zaterdag 20 juli in de IJsselregio een fietstocht gehouden langs vijf kerken, met in elke kerk uitleg over het orgel en een bespeling van ongeveer 20 minuten. De start is in de Dorpskerk in Hoog-Keppel. Daarna gaat de tocht via de Sint-Joriskerk in Drempt naar de Martinikerk in Doesburg. De Martinikerk wordt weliswaar niet beheerd door Gelderse Kerken, maar is te mooi om aan voorbij te fietsen. In Doesburg is er ook tijd om te lunchen, waarna de tocht verder gaat via de IJsseldijk naar de Kapel in Bronkhorst. Daarna voert de tocht naar de Remigiuskerk in Steenderen. Het laatste deel door het Achterhoekse landschap leidt weer naar de Dorpskerk in Hoog-Keppel voor de afsluiting.

Bij de start ontvangen de deelnemers een routekaart met informatie over de tocht en een QR-code voor de Fietsknoop-app. De ontvangst is om 9.30 uur, het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur. De kosten bedragen 10 euro per persoon, te betalen bij de start. Iedereen tot 16 jaar mag gratis mee.

geldersekerken.nl