Optreden harmonieorkest Prinses Juliana

BEEKBERGEN – Op woensdagavond 10 juli geeft harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) een concertje bij woonlocatie de Vier Dorpen in Beekbergen. Ze spelen herkenbare en goed in het gehoor liggende muziek. Het harmonieorkest, onder leiding van dirigent Marten van der Wal, zal verschillende bekende werken spelen, zoals ‘Haven’t met you yet’, ‘The Best of Ed Sheeran’ en ‘Ladada’.

Het optreden op 10 juli begint om 18.30 uur op het plein voor de Vier Dorpen, De toegang is gratis.

harmonie-pjb.nl