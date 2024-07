Oprichters Lalique Museum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg heeft zaterdag 6 juli een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Benjamin Janssens en Santino Melssen. Dit deed zij tijdens de feestelijke opening van de nieuwe tentoonstelling van het Lalique Museum.

In 2011 hebben Janssens en Melssen het Lalique Museum gestart door middels van de oprichting van de Stichting Société Musée Lalique Pays Bas. Het museum is gewijd aan de Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique (1860-1945). Naast de vaste collectie zijn in het museum met regelmaat tentoonstellingen te zien, waarbij naast het werk van Lalique ook werk van tijdgenoten te zien zijn. Benjamin Janssens (57) is conservator van de Stichting Société Musée Lalique Pays Bas, wordt internationaal erkend als Lalique-deskundige en wordt ook als zodanig geraadpleegd. Santino Melssen (63) is voorzitter van deze stichting en wordt omschreven als de drijvende financiële kracht achter het Lalique Museum.

Het Lalique Museum werkt samen met Lalique Gallery. Zij verricht werkzaamheden in binnen- en buitenland voor de Stichting Societé Musée Lalique Pays Bas. Daarnaast biedt het museum aan studenten van meerdere hbo- en mbo-opleidingen een stage-ervaring en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders de kans werkervaring op te doen in het Lalique Museum. De Commanderije, een rijksmonument en ooit de zetel van de Ridderlijke Duitsche Orde in Doesburg, wordt thans gerestaureerd om plaats te bieden aan het museum. Daarmee wordt het museum uitgebreid en ook toegankelijk voor mindervaliden. Een deel van het pand is inmiddels is gerestaureerd en reeds in gebruik genomen.

Foto: Linda Roelfszema

