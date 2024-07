Opgave voor wijkvoetbaltoernooi Velp en Rozendaal

VELP – Wie van voetballen houdt, kan zich opgeven voor het Wijkvoetbaltoernooi van voetbalvereniging DVOV. Dit vindt plaats op vrijdagavond 6 september vanaf 19.00 uur en is bedoeld voor inwoners van Velp en Rozendaal. Tijdens dit toernooi worden wedstrijden gespeeld met teams van 7 tegen 7 spelers.

Meer dan honderd deelnemers genieten jaarlijks van een avond vol sport en plezier op de Pinkenberg. Dit enthousiasme heeft geleid tot een steeds populairdere traditie. Het hoofddoel van het toernooi is om straat- en buurtgenoten dichter bij elkaar te brengen, met gezelligheid en sportiviteit als belangrijkste pijlers.

DVOV heeft Velp en Rozendaal opgedeeld in acht wijken en nodigt alle bewoners van 25 jaar en ouder uit om deel te nemen. Inschrijvingen kunnen zowel als team als individueel worden ingediend via wijkvoetbaltoernooi@dvov.nl, waarbij individuele inschrijvingen worden toegewezen aan een team. De wedstrijden vinden plaats op een half veld, en elk team bestaat uit ongeveer tien personen. De volgende wijken strijden om de eer: Beekhuizen Brandplein, Kerkallee Oud Zuid, Rozendaal, Daalhuizen, Overhagen en Vogelwijk.