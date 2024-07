Opening kunstwerk Jan Homan op LOC 17

DOESBURG – Donderdag 4 juli was stond de tiende haringparty van Rotary Doesburg op het programma. De opbrengst van de party is altijd voor een goed doel en dit keer was dat het terugplaatsen van het kunstwerk ‘Het oude ambacht’ van Jan Homan. Dit werk heeft altijd aan de muur van de vroegere technische school gehangen. Bij de afbraak van de school het werk veilig gesteld, maar ook verkocht. Stichting Retourtje Doesburg heeft een deel van het kunstwerk terug kunnen kopen, met financiële hulp van de Gestichten Doesburg. Het is nu opgehangen aan de loods LOC17 op de Turfhaven, aan de kant van het fietspad.

Het bevestigen van het kunstwerk is gefinancierd door de opbrengst van de haringparty van Rotary Doesburg. De onthulling vond plaats in het bijzijn van de familie Homan. Dochter Gerda verrichte de ‘opening’ met kleurig vuurwerk.