Open Imkerijdag in Doesburg

DOESBURG – Op zaterdag 13 juli houden imkersverenigingen in heel Nederland Open Huis in het kader van de Landelijke Open Imkerijdag. Ook Imkersvereniging Doesburg e.o. en de bijenweide zetten hun poorten open. Tussen 10.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom aan de Panovenweg 2 in Doesburg. Bezoekers kunnen die dag van alles te weten komen over wat er komt kijken bij het houden van bijen. Zij kunnen het insectenhotel en kruidencirkel bekijken en op de bijenweide genieten van de bloeiende bloemen. Kinderen kunnen het bijenspel spelen en er is honing te proeven en te kopen. De toegang is gratis. Er wordt koffie en thee met een honingkoekje geserveerd.