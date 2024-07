Op zoek naar nachtzwaluw en vleermuizen

RHEDEN – Zaterdagavond 6 juli houdt de Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe (SBDV) een wandeling rond het Herikhuizerveld. In dit prachtige gebied hopen zij de vrij zeldzame, wat mystieke, nachtzwaluw te ontdekken. Daarnaast zijn bij goed weer mogelijk vleermuizen te horen en te zien. De wandeling start om 20.30 uur de parkeerplaats Veluwetransferium Posbank in Rheden. Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via excursies@sbdv.nl.