Op jacht naar insecten

RHEDEN – Zondag 14 juli kunnen kinderen tussen 10.00 en 12.00 uur alles te weten komen over insecten en andere kriebelbeestjes. Het lieveheersbeestje, de bij, de mier en de mestkever zijn voorbeelden van de bekende insecten in het bos, maar er leven ook onbekende diertjes als de lapsnuitkever en de wants. De gidsen van Natuurmonumenten stellen ze graag voor aan de aanwezige kinderen. Gewapend met een loeppot en een opzoekkaart gaan ze buiten op zoek naar de kleine beestjes van het bos. Vooraf online een kaartje kopen is noodzakelijk en kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.