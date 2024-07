Onthulling nieuwe naam dorpsschool Loenen

LOENEN – Basisscholen De Tweede Stee en De Poort in Loenen gaan op 1 augustus 2024 samen verder onder een nieuwe naam. Net voor de start van de schoolvakantie werd deze door de leerkrachten alvast officieel onthuld. “Heel Loenen kon meedenken over een nieuwe naam voor onze school. Daar is ook goed gehoor aangegeven. Met trots mogen we dan ook onthullen dat onze school vanaf augustus ‘De Waterval’ heet”, aldus directeur Chantal Hagen.

Donderdag 11 juli verzamelden alle kinderen en leerkrachten zich bij het Lonapark voor een bijzonder moment: de verhuizing naar de nieuwe school aan de Hoofdweg. De sfeer zat er meteen goed in, mede dankzij de aanwezigheid van enkele orkestleden van OLTO, die alles muzikaal begeleidden. Met allerlei spullen onder de arm, zoals etuis, boeken, puzzels en meer, liepen de kinderen en leerkrachten in een lange rij naar het schoolplein. Daar stonden ouders en verzorgers al te wachten. Een feestelijk versierde klassenbak stond klaar om de meegebrachte spullen in te verzamelen. Dit symboliseerde de gezamenlijke verhuizing.

Toen iedereen was aangekomen op het schoolplein was het tijd voor de onthulling van het nieuwe naambord. Met spanning werd er afgeteld en onder luid applaus en gejoel werd de nieuwe naam onthuld: De Waterval. Dit moment markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk voor de schoolgemeenschap. Om deze bijzondere dag extra speciaal af te sluiten, werd gezamenlijk de zomervakantie ingeluid met de schoolbel. Daarna kregen ouders en kinderen de gelegenheid om een rondje door de school te lopen en alvast een kijkje te nemen voor de vakantie begint.

De jury voor het kiezen van de naam bestond uit leerlingen, twee ouders en afgevaardigde teamleden van beide scholen. Zij hebben in samenspraak met hun achterban de naam gekozen. De jury koos voor ‘De Waterval’ omdat de naam goed past bij Loenen en het is een gemakkelijke naam om uit te spreken, zelfs voor kleuters.

Vanaf het nieuwe schooljaar gaan de twee scholen samen als basisschool De Waterval. Op de locatie aan de Hoofdweg (voormalige basisschool De Poort) zijn noodlokalen geplaatst, waardoor alle leerlingen op dezelfde locatie onderwijs krijgen. Uiteindelijk komt er een nieuw schoolgebouw aan de Reuweg (voormalige basisschool De Tweede Stee) in Loenen.