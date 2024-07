Omwonenden stort Doonweg verenigen zich in stichting

EERBEEK – Omwonenden van de stort aan de Doonweg in Eerbeek hebben zich verenigd in een stichting. Ze hopen dat de provincie Gelderland nu wél naar hen wil luisteren en hun handhavingsverzoek wil inwilligen.

Staalslakken zijn een restproduct van de productie van staal en dat moet ergens blijven. De locatie aan de Doonweg in Eerbeek was vroeger de plek waar de papierfabrieken hun afval stortten. Hier bovenop ligt nu zo’n 240.000 ton staalslakken. Het geheel is afgedekt en er is een zonnepark bovenop gerealiseerd. Hiermee is het probleem echter niet opgelost. De staalslakken zijn niet afgeschermd en zodra ze in contact komen met water, ontstaat er een chemische reactie, waardoor kalkwater wegstroomt. Een omliggende goot die dat water moet opvangen, blijkt niet voldoende.

Gootsteenontstopper

De omwonenden hadden eerder al een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie, met als doel te zorgen dat de staalslakken die op de stort liggen te laten verwijderen. De staalslakken veroorzaken ernstige milieu- en gezondheidsschade. “Regenwater loopt namelijk door die staalslakken zo de bodem in en bereikt daarmee het grondwater in de vorm van een soort bruisende gootsteenontstopper. Bij droog weer verwaait het stof van deze staalslakken en bereikt zo de omwonenden en passanten in de neus, op de huid en in de longen”, aldus de omwonenden.

De provincie heeft het handhavingsverzoek niet ontvankelijk verklaard, de indieners zouden te ver van de stort af wonen. “We voelen ons onterecht buitenspel gezet”, aldus de omwonenden, die daarna onmiddellijk actie hebben ondernomen. Afgelopen week is de stichting Natuurlijk Schoon Eerbeek opgericht. Deze stichting stelt zich onder meer ten doel om de staalsakken van de stort te laten verwijderen. De eerste daad die de stichting heeft verricht is een nieuw handhavingsverzoek indienen bij de provincie.

Waterschap

Ook een groot aantal leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe is verontrust over de situatie rond de stort Doonweg, meldt de nieuwe stichting. Deze leden roepen de Dijkgraaf en Heemraden op om alles te doen om te voorkomen dat het oppervlaktewater en het grondwater nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de staalslakken. Ook willen zij dat reeds veroorzaakte schade aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater wordt hersteld.

Verder roepen ze op om op de kortst mogelijke termijn overleg te voeren met de provincie, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De stichting Natuurlijk Schoon Eerbeek heeft inmiddels een website natuurlijkschooneerbeek.nl waar men zich kosteloos kan aanmelden als lid.

Foto: Gerrit van de Pol