Oerrr wolventocht Veluwezoom

VELP – Donderdag 1 en 15 augustus kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar met de boswachter van Natuumonumenten op pad op de Veluwezoom. Zij leren tijdens deze wandeling alles over de wolf. Vertrekpunt is vanaf de parkeerplaats Buitenplaats Beekhuizen. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom. Dit is een gezinsactiviteit, ouders én kinderen kopen een kaartje.