RHEDEN – Kinderen van 8 tot en met 12 jaar die met hun begeleider op zoek willen naar wild op de Veluwezoom, kunnen dit op meerdere momenten doen met de activiteit ‘Oerrr speuren naar wild’ van Natuurmonumenten. Op maandag 22, dinsdag 23, maandag 29 en dinsdag 30 juli begeleidt een boswachter een speurtocht naar de grote dieren die in het park leven. De sporen worden sowieso wel gevonden, of de dieren zich zelf laten zien, blijft afwachten.

Deze excursies starten vanaf het Bezoekerscentrum in Rheden en duren van 19.30 tot 22.00 uur. Ouders en kinderen kopen vooraf via natuurmonumenten.nl een kaartje.