Oekraïners in pastorie Angerlo

ANGERLO – Het college van de gemeente Zevenaar wil de voormalige pastorie in Angerlo aankopen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. B&W vragen de gemeenteraad hier in september een besluit over te nemen.

Vanuit het Rijk krijgen gemeenten de opdracht het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te verhogen. De gemeente Zevenaar ziet mogelijkheden in de voormalige pastorie bij de Galluskerk in Angerlo, die kan worden omgebouwd tot opvang. Hiermee zou Zevenaar aan haar taakstelling voldoen. Het is onzeker hoe lang de locatie in gebruik blijft, dit hangt af van de situatie en Oekraïne. Na die periode zou het pand kunnen worden gebruikt voor woningen of wonen met zorg.

Er is een vergoeding beschikbaar vanuit het ministerie, maar daarnaast wordt de gemeenteraad verzocht budget beschikbaar stellen voor aankoop en verbouwing van het pand. De gemeente denkt dat er 653.000 euro nodig is. Dit onderwerp wordt op 25 september behandeld in de gemeenteraad.