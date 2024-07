KLARENBEEK – De Oecumenische Omroep VoorstVeluwezoom is al ruim dertig jaar iedere zondagmorgen in de lucht. Vanaf 9.00 tot 12.00 uur is de omroep te beluisteren op de bekende kanalen van VoorstVeluwezoom op radio, televisie en internet. Er blijkt een grote schare mensen te luisteren naar deze uitzending.

Om 9.00 uur wordt gestart met gevarieerde geestelijke muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken. Om 9.30 of 10.00 uur kunnen luisteraars een kerkdienst meebeleven, die vanuit een van de de bij OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.

Na de kerkdienst wordt er tot het einde van de uitzending om 12.00 uur een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door een van de OOV-vrijwilligers. Voor het merendeel zijn dit bekende psalmen en andere bekende kerkelijke gezangen.

Luisteraars kunnen een plaatje aanvragen voor een vriend, familielid of voor henzelf door een berichtje te zenden naar een van de contactpersonen van de deelnemende kerken. Dit kan tot woensdag voor de eerstvolgende zondag. In Klarenbeek kan dat ook bij Gerda Jansen-Verwaijen, 055-3011794 of gbm.jansen@gmail.com.