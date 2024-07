Nieuwe Ruimte maakt kunst ‘Achter de balustrade’

VELP – Het Rhedense kunstenaarscollectief ‘Nieuwe Ruimte’ manifesteert zich jaarlijks met een project in de openbare ruimte. Dit jaar is dat ‘Achter de balustrade’, waarvoor de balkons van de Parkflat in Velp zijn gebruikt.

‘Achter de balustrade’ is een idee van Karlijne Pietersma, bestuurslid van Nieuwe Ruimte. Normaliter krijgen kunstenaars een opdracht voor een kunstwerk in de openbare ruimte en worden de bewoners van de gemeente Rheden met het resultaat geconfronteerd, maar daar wilde Pietersma verandering in brengen. Kunst is voor de bewoners en met hun expertise of ervaringen moeten zij inspraak hebben, vond zij.

De kunstenaars van Nieuwe Ruimte werden benaderd met de vraag of zij in samenwerking met een bewoner van de flat een kunstwerk aan de balustrade wilden maken, waarbij ze visualiseerden wat voor persoon er achter die balustrade woont. Lies Sieverding, kunstenaar en tevens bewoonster van de Parkflat, kreeg bijna alle bewoners van de 24 balkons enthousiast om hun balkon beschikbaar te stellen en de dialoog aan te gaan. De gesprekken met de kunstenaars en bewoners hebben, tot beider tevredenheid, plaatsgevonden. In gezamenlijk overleg is het resultaat aan de balustrade gehangen.

Voor zowel kunstenaars als bewoners is dit een bijzondere ervaring en het heeft eveneens gezorgd voor meer verbinding tussen de bewoners. Informatie over de kunstwerken is te zien op een bord dat voor de flat is geplaatst. De buitenexpositie van Nieuwe Ruimte is de hele maand juli nog te bekijken in de Heemskerklaan in Velp.