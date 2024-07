Nieuwe expositie in de Raadskelder

DOESBURG – De derde expositie die dit jaar wordt gehouden in de Raadskelder in Doesburg is getiteld ‘Inner Voices’. Emeke Buitelaar uit Brummen laat haar schilderijen zien en van Willem Bultman uit Oldebroek worden beelden tentoongesteld. De werken vullen elkaar goed aan.

Emeke Buitelaar ging na haar studie Tekenen en Textiele Werkvormen in 1978 naar Suriname voor werk en kunst. In 1993 kwam zij via haar kunst in contact met Anton Heyboer, met wie een kunstenaarsverband had tot het einde van zijn leven. In 2000 won Emeke een prijs in het kader van 400 jaar Japan & Nederland: een maand op Hirado workshops geven en exposeren. In 2003 behoorde zij tot de acht beste kunstenaars van Nederland, samen met Appel en Corneille. In 2009 maakte zij in Almere het werk ‘Time ==Art’, een ontmoetingsplaats, bestaande uit vier mozaïekbanken rondom de stadsklok. Vanaf 2021 heeft Emeke haar eigen atelier in Brummen, waar zij viermaal per jaar een open atelier houdt. Haar bijzondere schilderijen en mozaïeken laten veel kleur, beweging, fantasie en gevoel zien.

Willem Bultman is van oorsprong bouwkundige en heeft bijna zijn hele leven gewerkt als beleidsambtenaar Kunst en Cultuur in Elburg. Na zijn 40e besloot hij zijn horizon de verbreden en begon een studie voor docent beeldende vorming aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Sinds zijn afstuderen werkt hij als autonoom kunstenaar en geeft zo nu en dan nog lessen in zijn eigen atelier. In zijn werk probeert hij de emoties van het leven op een harmonieuze wijze weer te geven. Zijn werken kenmerken zich door sfeer en een sterk licht-donker contrast.

Willem werkt hoofdzakelijk figuratief, maar door zijn losse toets ontstaat er toch een vorm van abstractie, waardoor er in zijn werk altijd wel iets te raden valt en de fantasie word geprikkeld. Zijn bronzen beelden tijdens de expositie ‘Inner Voices’ geven een goed beeld van zijn werk. Nieuw zijn de beelden waarin hij diverse materialen samenvoegt, zoals brons, hout en polyester. Hierbij gaat het om de verbinding tussen oud en nieuw. Ook in de tuin van Museum Elburg is zijn werk te zien. Willem werkte voorts mee aan publicatie van het boek ‘Sprekend’ waarin veertig kunstenaars hun werk weergegeven hebben.

De expositie ‘Inner Voices’ is te zien van zondag 21 juli tot en met 25 augustus. De Raadskelder is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie is gratis toegankelijk.